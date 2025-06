Edilizia sostenibile Heidelberg Materials inaugura impianto in Norvegia

Heidelberg Materials segna un passo decisivo verso l’edilizia sostenibile con l’inaugurazione del primo impianto di cattura e stoccaggio della CO2 su scala industriale in Norvegia. Durante una cerimonia ufficiale, il Principe Ereditario Haakon ha celebrato questo traguardo storico che promette di rivoluzionare il settore del cemento. Un'innovazione che apre le porte a un futuro più verde e responsabile...

MILANO (ITALPRESS) – Heidelberg Materials ha inaugurato Brevik CCS in Norvegia, il primo impianto su scala industriale al mondo per la cattura e lo stoccaggio della CO2 (CCS) nel settore del cemento. Durante una cerimonia solenne presso la cementeria di Brevik, S.A.R. il Principe Ereditario Haakon di Norvegia ha svelato una targa commemorativa in calcestruzzo per celebrare questo traguardo storico, alla presenza del Ministro dell’Energia norvegese Terje Aasland, del Chairman del Managing Board di Heidelberg Materials, Dr. Dominik von Achten, e di oltre 320 ospiti, tra cui leader del settore, rappresentanti governativi internazionali di alto livello, ONG e start-up. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

