Ederson Juventus i bianconeri non mollano la presa sul brasiliano! La volontà è quella di puntare su di lui ma il costo dell’operazione è altisonante

La Juventus non molla Ederson, il centrocampista brasiliano che potrebbe diventare il nuovo volto della mediana bianconera. La volontà dei dirigenti juventini è chiara: puntare forte su di lui, nonostante il costo elevato dell’operazione. Con le trattative in pieno fermento, l’attenzione resta alta: il futuro di Ederson a Torino si fa sempre più concreto. La squadra di Allegri punta a rinforzarsi e a scrivere una nuova pagina di successi, con il centrocampista brasiliano protagonista.

Ederson Juventus, il centrocampista giocherà a Torino il prossimo anno? Gli aggiornamenti provenienti dalla Continassa fanno pensare a questo. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport  ha fatto il punto sul calciomercato Juventus, che ha tra gli obiettivi principali di questa sessione estiva anche l’inserimento in rosa di almeno un nuovo centrocampista di spessore. Se il sogno Tonali  del Newcastle  sembra ogni giorno più in salita, dei piccoli spiragli riguardano soprattutto la situazione legata a Ederson. Il centrocampista dell’Atalanta è uno dei pezzi pregiati della Dea, che non accetterà particolari compromessi per ciò che concerne il costo del cartellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com