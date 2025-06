Ederson Juventus conferme sull’interesse per il brasiliano ma ci sono altri due nomi per il centrocampo del futuro | tutti gli ultimi aggiornamenti

L'interesse della Juventus per Ederson, talento brasiliano dell'Atalanta, si conferma forte, ma non è l’unico nome caldo per il centrocampo del futuro bianconero. Con altri due possibili volti pronti a sbarcare a Torino, i tifosi sono in trepidante attesa di conoscere le prossime mosse di mercato. L’orizzonte juventino si fa sempre più interessante, ma quale sarà la strategia definitiva? Restate con noi per tutti gli ultimi aggiornamenti.

Ederson Juventus, conferme sull’interesse per il brasiliano: la rivelazione sul futuro del giocatore dell’Atalanta. Luca Marchetti ha fatto il punto a Sky Sport del possibile futuro di Ederson, centrocampista dell’ Atalanta che piace anche al calciomercato Juve così come i nomi di Tonali e Frattesi. PAROLE – «Ederson è un giocatore che interessa alla Juve ma non è l’unico nome che frulla nei dirigenti della Juve. Se ne parlava anche quando c’era Giuntoli, piace Tonali e Frattesi che presuppongono le partenze di qualcuno a centrocampo». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ederson Juventus, conferme sull’interesse per il brasiliano ma ci sono altri due nomi per il centrocampo del futuro: tutti gli ultimi aggiornamenti

In questa notizia si parla di: ederson - juventus - conferme - interesse

Ederson Juventus, si infiamma la corsa al centrocampista dell’Atalanta! Già lanciata la sfida a queste big - L'interesse per Ederson, centrocampista dell'Atalanta, si intensifica in vista della prossima estate.

Trovano conferme le voci di una possibile offerta dell'Al Hilal per Ederson dopo il 'no' ricevuto da Bruno Ferndandes del Manchester United. A riportarlo sono gli esperti di mercato Fabrizio Romano e Matteo Moretto, secondo i quali il club saudita presenterà u Vai su Facebook

Di Marzio: “Calciomercato? La Juve punta Ederson”; Calciomercato, tutte le notizie di sabato 14 giugno; Juventus, si accende il mercato – Obiettivi Osimhen e Ederson per la nuova Juve di Tudor.

Clamoroso Juventus, Comolli prepara il doppio colpo Tomori – Ederson: tutti i dettagli - Juventus, sarebbero già aperti i dialoghi con il Milan per Tomori Secondo il collega del Corsport la Juventus ha riaperto il dialogo con il Milan per Fikayo Tomori. Si legge su news-sports.it

Ederson Juventus, l’affare si scalda! C’è il gradimento del brasiliano: cosa filtra sulla possibile trattativa con l’Atalanta. Le ultimissime - Ederson Juventus, l’affare per il centrocampista brasiliano si scalda: tutti gli aggiornamenti sull’obiettivo di mercato Uno dei nomi più caldi per il calciomercato Juventus è quello di Ederson dell’A ... Lo riporta juventusnews24.com