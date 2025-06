Eddie Lang Music APS | in arrivo il XIV concorso internazionale Il Genio Di Eddie Lang

Un evento imperdibile che celebra il talento e la passione per il jazz, il XIV Concorso Internazionale Il Genio di Eddie Lang torna a incantare giovani chitarristi e jazz band under 40. Organizzato dall’Associazione Eddie Lang Music APS e cofinanziato dal Comune di Monteroduni, si svolgerà ancora una volta nei suggestivi Giardini Castello Pignatelli. Preparati a vivere un’esperienza musicale unica, all’insegna dell’eccellenza e della creatività , che promette di scoprire nuovi talenti e consolidare la fama di questa prestigiosa rassegna.

