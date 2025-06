Economia del territorio | guerre e dazi frenano la crescita in affanno manifattura e macchinari

settore dei macchinari e della componentistica industriale. Nonostante le sfide globali, l’Emilia-Romagna dimostra una certa resilienza, pronta a rilanciare la propria competitività. Il territorio si conferma un punto di riferimento per l’economia italiana, ma la strada verso una crescita sostenibile richiederà innovazione e investimenti strategici.

Nel 2024 l'economia dell'Emilia-Romagna è cresciuta dello 0,4%, risentendo del calo della domanda estera e dell'elevata incertezza del quadro macroeconomico internazionale. Gli investimenti sono rimasti contenuti, con una riduzione per quelli della manifattura, ma una tenuta di quelli in.

