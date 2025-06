Ecco perché 10?457 maturandi abruzzesi tremano oggi durante la prima prova

Oggi, 18 giugno 2025, l'Abruzzo si accende di emozioni e tensione: sono 10.457 i maturandi pronti a sfidarsi con la prima prova di Italiano, un momento cardine che segna l'inizio di un percorso ricco di sogni e aspettative. Con oltre 400 commissioni al lavoro e una distribuzione provinciale equilibrata, il clima è carico di adrenalina. E ora, tutto si decide tra carta, penna e tanta determinazione. La sfida è appena iniziata!

L'Aquila - Oggi, 18 giugno?2025, alle 8:30, ha preso il via la prima prova scritta di Italiano in Abruzzo, parte dell'Esame di Stato 2025. Sono 10?457 i candidati impegnati, tra cui 196 esterni, valutati da 434 commissioni. La distribuzione provinciale conferma Chieti al primo posto con 3?072 studenti, seguita da Pescara (3?064), L'Aquila (2?169) e Teramo (2?152). Rispetto al 2024, il numero diminuisce leggermente dagli 10?652 candidati, proseguendo il trend degli anni precedenti. Gli esami proseguono domani, 19 giugno, con la prova relativa alla materia caratterizzante il percorso di studio. I colloqui orali, multidisciplinari e strutturati secondo i PCTO ed educazione civica, inizieranno la settimana successiva, con date stabilite autonomamente da ciascuna commissione.

