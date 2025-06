Ecco le 7 tracce sorprendenti di quest’anno | Borsellino Pasolini Maccioni e molto altro!

Quest'anno, le tracce della Maturità 2025 sorprendono per la loro profondità e varietà, spaziano da figure come Borsellino e Pasolini a temi attuali come ambientalismo e social media. Con oltre 524.000 studenti alle prese con l'esame di Italiano, si apre un percorso ricco di riflessioni e spunti innovativi. Scopriamo insieme le sette tracce che hanno affascinato e sfidato i maturandi, rivelando il cuore pulsante della nostra società.

Roma - Le tracce della maturità 2025 includono un messaggio profondo di Paolo?Borsellino, una riflessione su rispetto, una poesia di Pasolini e contributi su ambientalismo, social media. Oggi, 18 giugno 2025, alle ore 8:30, oltre 524.000 maturandi hanno affrontato la prima prova scritta di Italiano, con sei ore a disposizione per completare l'elaborato. Tra le sette tracce proposte dal Ministero dell’Istruzione, spiccano: “I giovani, la mia speranza”, celebre frase del magistrato Paolo?Borsellino, tratta da un intervento del 1992: un invito all’impegno giovanile contro la mafia. Una riflessione sulla parola “rispetto”, ispirata a un articolo di Riccardo Maccioni pubblicato su Avvenire il 17 dicembre 2024: la parola dell’anno scelta da Treccani, analizzata nel contesto di comunicazione, coesione e violenza. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Ecco le 7 tracce sorprendenti di quest’anno: Borsellino, Pasolini, Maccioni e molto altro!

