Ecco la nuova regola del calcio degli 8 secondi | applicata per la prima volta al Mondiale per Club

Nel mondo del calcio, le innovazioni regolamentari fanno sempre discutere, e questa volta è il turno della nuova regola degli "8 secondi" applicata per la prima volta al Mondiale per Club 2025. Durante l'incontro tra Ulsan Hyundai e Mamelodi Sundowns, l’arbitro Clement Turpin ha dimostrato come questa modifica possa influenzare il gioco e le strategie delle squadre. Scopriamo insieme i dettagli di questa rivoluzione in campo che potrebbe cambiare il volto del calcio internazionale.

Durante la partita tra Ulsan Hyundai Football Club e Mamelodi Sundowns Football Club l'arbitro Clement Turpin ha applicato per la prima volta la regola degli "8 secondi" al Mondiale per Club 2025. 🔗 Leggi su Fanpage.it

