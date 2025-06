Ecco il Summer Festival Sul palco Ivana Spagna

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con il Summer Festival sul palco Ivana Spagna! Da ritmi rock, pop e italo disco degli anni Ottanta a momenti di comicità e divertimento, questo evento ti propone sei appuntamenti imperdibili fino a fine luglio. Un’occasione unica per trascorrere serate all’aperto, in compagnia e in allegria, tra spettacoli, concerti e ospiti di fama nazionale. E con l’edizione 2025 del Desio Summer Music Festival alle porte, l’estate promette emozioni ancora più grandi...

Dal cantautorato rock al pop e alla italo disco degli anni Ottanta, dalla comicità a un mix divertente tra risate e musica. Sei appuntamenti da qui alla fine di luglio per trascorrere all’aperto e in compagnia, in modo leggero, le serate estive in città. Sei occasioni fatte di spettacoli, concerti e intrattenimenti, con nomi importanti della musica italiana e volti noti della tv. Scalda i motori l’edizione 2025 del Desio Summer Music Festival, le cui date sono appena state annunciate ufficialmente dal Comune, organizzatore della kermesse, svelando protagonisti e programmi della manifestazione che animerà il mercoledì sera il centro storico desiano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ecco il Summer Festival. Sul palco Ivana Spagna

In questa notizia si parla di: summer - festival - ecco - palco

Ferrara Summer Festival 2025 con Slipknot, Sfera Ebbasta, Tananai - Il Ferrara Summer Festival 2025 torna dal 17 giugno al 12 luglio con una sesta edizione imperdibile. Tra performance di Slipknot, Sfera Ebbasta e Tananai, il festival promette un'estate di musica, emozioni e divertimento nel suggestivo centro storico di Ferrara.

È tutto pronto per la terza tappa del 105 Summer Festival 2025 L'appuntamento è venerdì 20 giugno presso Piazza della Vittoria a Genova Ecco la line-up incredibile che ci farà cantare e ballare per una notte d’estate indimenticabile. Sul palco, insieme a l Vai su Facebook

Ecco il Summer Festival. Sul palco Ivana Spagna; Rds Summer Festival: ecco chi canta e quando a Rimini; 105 Summer Festival il 20 giugno a Genova. Da Annalisa a Sangiovanni: ecco i protagonisti sul palco.

Ecco il Summer Festival. Sul palco Ivana Spagna - Dagli Anni 80 a oggi: a Desio la cantante da oltre 15 milioni di dischi venduti. ilgiorno.it scrive

105 Summer Festival il 20 giugno a Genova. Da Annalisa a Sangiovanni: ecco i protagonisti sul palco - Genova – Annalisa, Francesco Gabbani, Ghali, Sophie And The Giants, Mondomarcio, Orietta Berti, Paola Iezzi, Sangiovanni e tanti altri: saranno loro i protagonisti del 105 Summer Festival in programma ... Come scrive ilsecoloxix.it