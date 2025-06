Ecco il mio Festival delle parole La letteratura ha il potere di unire

Perché faccio della scrittura la mia strada, condividendo storie che uniscono e ispirano? Nel Grisù 451 Festival delle parole, la letteratura diventa un ponte tra autori e lettori, creando un’esperienza unica e coinvolgente. Con ospiti come Grazia Verasani, il festival si conferma un’occasione imperdibile per scoprire nuove voci e lasciarsi trasportare dal potere delle parole. Un invito a immergersi in un mondo di emozioni e scoperte che non si può perdere.

'Grisù 451 Festival delle parole' ha un obiettivo chiaro: ospitare nuovi autori della scena letteraria. Tra i tanti ospiti di questa edizione 2025, Grazia Verasani che oggi, alle 20.30 in via Poledrelli, presenterà il suo 'Iris di marzo', interagendo con il pubblico in un evento moderato da Marcello Bardini. Il festival nasce da un'idea dello scrittore ferrarese Paolo Panzacchi. Panzacchi, una domanda che non le hanno mai fatto? "'Perché faccio eventi culturali, oltre a scrivere libri?'". Risposta? "Per lasciare qualcosa che vada al di là di ciò che faccio come scrittore e per lasciare un festival che sia un punto di riferimento per gli amanti dei libri".

