Ecco Il Grifo a Perugia Mito storia e modernità

Scopri il fascino senza tempo del Grifo a Perugia, simbolo di una città ricca di storia e leggenda. Con mostre, visite guidate e itinerari urbani, questo progetto ti invita a immergerti tra mito e modernità, attraversando le epoche che hanno plasmato la nostra identità. Un’occasione unica per conoscere e rivivere le radici di Perugia, lasciandoti coinvolgere da un viaggio intelligente e affascinante nel cuore della città.

Mostre, visite guidate, itinerari urbani, convegni, attività ludico-creative per celebrare e raccontare la storia del Grifo, simbolo per eccellenza della città, dalle origini etrusche all’età moderna. Ecco “Il Grifo a Perugia: tra mito, storia e modernità”, nuovo progetto promosso dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio comunale e curato da Luana Cenciaioli, in scena dal 20 giugno al 20 novembre. Il risultato è un viaggio intelligente e coinvolgente tra arte, archeologia, leggenda e identità civica, presentato ieri da Elena Ranfa, presidente del Consiglio comunale, Costantino D’Orazio, direttore della Galleria e dei musei statali umbri, la consigliera Francesca Pasquino per la Provincia e l’archeologa Cenciaioli. 🔗 Leggi su Lanazione.it