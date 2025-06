Ecco chi accarezza l' ayatollah sui giornaloni | Capezzone fa nomi e cognomi

Nel suo consueto appuntamento di "Occhio al Caffè", Daniele Capezzone analizza le pagine dei principali quotidiani nazionali, svelando chi, tra loro, sembra sfuggire alle distanze nette dall'Iran. In un clima di tensione internazionale, emergono nomi e comportamenti che fanno riflettere sull'informazione italiana. Ma chi sono esattamente queste testate? Scopriamolo insieme, perché un'informazione trasparente è il primo passo verso una società consapevole.

Nel suo Occhio al Caffè Daniele Capezzone presenta i principali fatti che trovano spazio sui quotidiani nazionali. A tenere banco ovviamente è la guerra tra Israele e Iran. E a quanto pare su alcuni giornaloni di casa nostra c'è chi accarezza l'ayatollah Khamenei. E il direttore editoriale di Libero fa nomi e cognomi, o meglio svela quali sono le testate che non prendono distanza in modo netto e chiaro da Teheran continuando ad attaccare a testa bassa Netanyahu. Qui di seguito la clip completa https:t.coajKyF55jBZ — Daniele Capezzone (@Capezzone) June 18, 2025. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Ecco chi accarezza l'ayatollah sui giornaloni: Capezzone fa nomi e cognomi

