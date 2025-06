Ecco Bianchina che fa la permalosa | scintille tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer sull' assenza di Orsini

Ecco Bianchina, la permalosa dal carattere esplosivo, pronta a scatenare battibecchi tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. La discussione si infiamma con una domanda innocente ma pungente: «Dov'è finito il mio amico Orsini?» L'episodio, andato in scena ieri su È sempre Cartabianca, ha acceso gli animi, rivelando quanto le tensioni possano emergere anche tra le menti più serene. E il dibattito continua…

«Mi permetta una domanda, una curiosità . Dov'è finito il mio amico Orsini?» Sono iniziate così ieri, martedì 17 giugno, a È sempre Cartabianca le scintille tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer. L'ertano, all'improvviso, con il sorriso sulle labbra e l'aria innocente ha chiesto alla. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - «Ecco Bianchina che fa la permalosa»: scintille tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer sull'assenza di Orsini

In questa notizia si parla di: scintille - mauro - corona - bianca

«Ecco Bianchina che fa la permalosa»: scintille tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer sull'assenza di Orsini; Mauro Corona e il difficile rapporto con l’alcol. Lo scrittore rivela: “Sono senza patente per il vino”; Mauro Corona, scintille in tv con Bianca Berlinguer, Gallina!.

'Siamo in frantumi': scintille in diretta tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer - Mauro Corona e Bianca Berlinguer, il siparietto in diretta Nel corso dell'ultima puntata andata in onda di 'È sempre Cartabianca' su Rete 4, sono stati ovviamente protagonisti la conduttrice ... msn.com scrive

“In tv da 70 anni”: Corona fa infuriare la Berlinguer in diretta - Scintille tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer durante l’ultima puntata andata in onda di â€˜È sempre Cartabianca’ su Rete 4. Lo riporta newsmondo.it