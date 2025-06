Eccellenza in sanità nuovo riconoscimento per l' Ematologia dell' Azienda ospedaliera e dell' Università degli Studi di Perugia

L’eccellenza italiana nel settore sanitario si conferma ancora una volta con il prestigioso riconoscimento internazionale alla Department of Hematology dell’Azienda ospedaliera e dell’Università degli Studi di Perugia. La European Hematology Association ha premiato il modello funzionale e innovativo del loro percorso diagnostico, rafforzando la reputazione di Perugia come centro di eccellenza nella ricerca e cura delle patologie ematologiche. Un risultato che rende orgogliosi tutta la comunità medica e scientifica italiana, aprendo nuove prospettive per il futuro della medicina.

Nuovo prestigioso riconoscimento internazionale per l'Ematologia dell'Azienda ospedaliera e dell'Università degli Studi di Perugia con la European hematology association che ha selezionato il modello funzionale e innovativo del percorso diagnostico del Laboratorio di diagnostica integrata delle.

