E’ uscito Chi vuol vivere per sempre il nuovo romanzo di Santocono

Scopri il nuovo emozionante romanzo di Francesco Santocono, "Chi vuol vivere per sempre. Io e Freddie". Una narrazione coinvolgente che intreccia passato e presente, mistero e speranza, nel viaggio di Chiara e Andrea tra sogni e difficoltà. Un racconto che ti catturerà fin dalle prime pagine, rivelando come il coraggio possa nascere anche nelle situazioni più oscure. Preparati a immergerti in una storia indimenticabile, dove l’amore e la rinascita sono protagonisti.

ROMA (ITALPRESS) – E' disponibile in libreria e negli store digitali "Chi vuol vivere per sempre. Io e Freddie" (Algra Editore), il nuovo romanzo di Francesco Santocono. Chiara, una giovane donna segnata dal passato e da voci distruttive, si rifugia in solitudine, ma un video compromettente che la vede protagonista scatena in lei una reazione drammatica. Andrea che lotta con la sua salute e i sentimenti per la ragazza, cerca risposte, mentre le loro vite si intrecciano tra speranze e rimpianti. Nel contesto di drammatiche vicende personali e professionali, il potente presidente De Nappi è coinvolto in un gioco di potere, minacciato dalla denuncia di Chiara e dal comportamento pericoloso di Ivan, un vecchio manager di locali notturni che metteva giovani ragazze a disposizione di uomini facoltosi.

A Radio Studio90 Italia abbiamo avuto un ospite d'eccezione: Francesco Santocono, giornalista, regista e scrittore, è stato intervistato da Emanuele Bettino per presentarci il suo nuovo romanzo "Chi vuol vivere per sempre. Io e Freddie".

