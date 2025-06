È un mercenario una mela marcia Chiariello durissimo contro l’obiettivo del Napoli

Nel frenetico mondo del calcio, le voci di mercato si susseguono a ritmo incalzante. Umberto Chiariello non ha esitato a scagliarsi duramente contro un obiettivo del Napoli, definendolo un “mercenario” e una “mela marcia”. Mentre il club partenopeo si rafforza con acquisti di peso come De Bruyne e Marianucci, le polemiche e gli accostamenti infiammano l’ambiente. E le sorprese non sono ancora finite: cosa riserverà il futuro?

Umberto Chiariello scatena la polemica contro un obiettivo del Napoli: “É un “mercenario” e una “mela marcia” Il Napoli sta gettando le basi per il Calciomercato e inizia alla grande con l’ arrivo di Kevin De Bruyne e di Marianucci. Questo però è il periodo delle voci, delle sensazioni e degli accostamenti tra squadre e calciatori. Nelle scorse settimane di è fatta sempre più insistente la possibilità che Lookman possa indossare la maglia azzurra la prossima stagione. Le sue doti sono note a tutti, sotto la guida di Gian Piero Gasperini, Lookman ha brillato per efficacia e maturità tattica, culminando con una straordinaria tripletta nella finale di Europa League 2024 contro il Bayer Leverkusen. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “È un mercenario, una mela marcia”, Chiariello durissimo contro l’obiettivo del Napoli

In questa notizia si parla di: mercenario - mela - marcia - chiariello

Umberto Chiariello senza peli sulla lingua su Lookman Dichiarazioni forti: accusa l’attaccante, accostato al Napoli, di essere un "mercenario" #SSCNapoli #Lookman #SpazioNapoli Vai su Facebook

Umberto Chiariello senza peli sulla lingua su Lookman Dichiarazioni forti: accusa l’attaccante, accostato al Napoli, di essere un "mercenario" #SSCNapoli #Lookman #SpazioNapoli Vai su X

Sinner svela: “Il dialetto italiano che preferisco è quello napoletano”; Politano in vacanza ad Abu Dhabi con la sua famiglia, indossa l'abito tradizionale | FOTO; Il Napoli piomba su Jesus Rodriguez: osservato speciale agli Europei u21.

Chiariello boccia Lookman: "Mercenario e mela marcia! Litiga sempre, non lo voglio al Napoli" - Nel corso della trasmissione ‘A Pranzo con Chiariello’ su Radio CRC, il giornalista Umberto Chiariello ha bocciato un eventuale acquisto di Ademola Lookman da parte del Napoli: “Lookman è una testa ca ... Segnala msn.com