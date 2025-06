È tempo di maturità Oggi la prova di italiano per 3.800 alunni reggiani

Oggi segnaliamo il grande giorno per 3.756 studenti reggiani: alle 8,30 scatta l’attesa prova di italiano dell’esame di Stato. Con le commissioni pronte e l’attenzione alta, si apre un nuovo capitolo nel loro percorso di crescita. Tra emozioni e sfide, il futuro si costruisce anche con questa importante tappa. Al centro dell’attenzione ci sono i giovani pronti a dimostrare tutto il loro impegno e talento.

Scatta oggi alle 8,30 con la prova di italiano l'esame di Stato per 3.756 studenti delle scuole superiori statali del nostro territorio, a cui si aggiungono una trentina di candidati esterni. Lunedì si sono riunite in plenaria di commissioni di maturità. Le commissioni in provincia sono 98 con altrettanti presidenti, i docenti coinvolti come commissari ammontano a 342; al 12 giugno le sostituzioni sono arrivate a 30. Al centro dell'attenzione ci sono le novità introdotte quest'anno. Le modifiche più rilevanti riguardano il peso del voto di condotta e l'obbligatorietà del Pcto (ex scuola lavoro) anche per i candidati esterni.