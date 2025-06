È STATO BELLO MA IO MI FERMO QUI | Addio al Paradiso delle Signore | personaggio tagliato non ci sarà a settembre

La nona stagione de *Il Paradiso delle Signore* si è conclusa con il volto di alcuni personaggi che potrebbero non tornare, lasciando i fan in attesa di scoprire cosa riserva il futuro. Con l’inizio della decima stagione alle porte, prevista per settembre, cresce l’anticipazione su nuovi episodi e possibili colpi di scena. Ma quali personaggi lasceranno il paradiso e chi invece rimarrà al centro della scena? La soap si prepara a sorprenderti ancora.

In attesa degli episodi della nuova stagione che andranno in onda a settembre si vocifera su alcuni addii inaspettati. Con l'episodio andato in onda il?5?maggio?2025 si è chiusa la nona, seguitissima stagione de?Il?Paradiso delle Signore. Appena tre settimane dopo, il 26?maggio, troupe e attori si sono ritrovati negli studi Videa di Roma per la decima annata: in calendario ci sono 160 episodi, destinati come sempre alla fascia pomeridiana di?Rai?1 e poi a Rai?Play, con debutto stimato a inizio settembre. La prima assenza che i fan dovranno metabolizzare è quella di Clara?Boscolo: Elvira?Camarrone ha salutato il grande magazzino per seguire la sua vera passione, il ciclismo agonistico.

