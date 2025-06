È Simone Fabrizio Brusoni l'uomo trovato morto nel lago del Parco delle Cave | si era allontanato per fare un bagno

Tragedia al Parco delle Cave di Milano: Simone Fabrizio Brusoni, 38 anni, è stato ritrovato senza vita nel lago, dopo essersi allontanato per un bagno. La sua scomparsa era stata denunciata dal padre domenica scorsa, e il suo corpo è stato riconosciuto tra le acque del parco. Una vicenda che sconvolge l’intera comunità, lasciando molti interrogativi irrisolti sulle circostanze di questa tragica perdita. Continua a leggere.

Il 38enne è stato riconosciuto dal padre, che ne aveva denunciato la scomparsa domenica scorsa: l’uomo si trovava al Parco delle Cave di Milano con alcuni amici, e si era allontanato dal gruppo per fare il bagno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: uomo - parco - cave - allontanato

Firenze, uomo arrestato mentre spiava l’ex compagna e i figli al parco: doveva starne lontano per legge - A Firenze, un uomo di 42 anni è stato arrestato per violazione dei divieti di avvicinamento alla sua ex compagna e ai figli.

Stando al racconto del padre, l’uomo (37 anni) sarebbe andato al parco con alcuni amici, si sarebbe allontanato dal gruppo per fare il bagno e da quel momento sarebbe sparito Vai su Facebook

È Simone Fabrizio Brusoni l'uomo trovato morto nel lago del Parco delle Cave: si era allontanato per fare un bagno; Identificato il cadavere trovato nel lago del Parco delle Cave: Simone Fabrizio Brusoni era scomparso domenica dopo un bagno; Parco delle Cave, trovato morto in un laghetto Simone Fabrizio Brusoni: era scomparso da domenica.

È Simone Fabrizio Brusoni l’uomo trovato morto nel lago del Parco delle Cave: si era allontanato per fare un bagno - Il 38enne è stato riconosciuto dal padre, che ne aveva denunciato la scomparsa domenica scorsa: l’uomo si trovava al Parco delle Cave di Milano con ... Scrive fanpage.it

Identificato l'uomo trovato senza vita in un laghetto - Il 38enne era al Parco delle Cave con degli amici: si sarebbe allontanato, dicendo di voler fare un bagno. Segnala rainews.it