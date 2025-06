E poi gela l’Europa sui dazi | Non offre accordi equi pagherà

Nessun passo avanti, solo tensioni e incertezze. La notte dell’intesa si trasforma in un’ulteriore battuta d’arresto, lasciando il mondo intero a chiedersi quale sarà il destino dei commerci globali e delle relazioni diplomatiche tra Europa e Stati Uniti. In questo scenario di caos, la domanda cruciale è: riusciranno le parti a trovare un nuovo spiraglio di dialogo o siamo destinati a un prolungato confronto tariffario?

Doveva essere la notte dell’intesa o, quantomeno, la notte del chiarimento in vista di un approdo comune sui dazi. E, invece, Donald Trump, l’altra notte, non solo ha lasciato a sorpresa e in anticipo il G7 in Canada, non facendo mancare una raffica di accuse a Emmanuel Macron, ma ha gelato tutte le attese e le indiscrezioni favorevoli che erano circolate sulla possibilità di una via d’uscita dallo scontro tariffario Europa-Usa. Nessun passo avanti, dunque. E, anzi, il rilancio del presidente americano in vista della scadenza della oratoria il 9 luglio. L’Ue "per il momento" – ha avvisato il tycoon – non sta offrendo un "accordo equo" sui dazi, ha detto a bordo dell’Air Force One rientrando negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net