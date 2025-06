E’ partito in bici da Savona per premiare Michele Massa

Da Millesimo a Porto San Giorgio, un viaggio in bici ricco di emozioni e valori. Partendo il 4 giugno, e8217 ha portato un messaggio di riconoscenza e celebrazione ai talenti italiani alle Paralimpiadi di Parigi 2024. Santino Mellogno, con passione e determinazione, ha incontrato Michele Massa, simbolo di forza e resilienza. Un gesto che dimostra come lo sport unisca e ispiri, rafforzando il senso di comunità e orgoglio nazionale.

E’ partito in bici da Millesimo (Savona) il 4 giugno per consegnare un riconoscimento ai partecipanti italiani alle Paralimpiadi 2024 di Parigi classificatisi al quarto posto. Santino Mellogno (team Marchisio Bici) ha fatto tappa a Porto San Giorgio per incontrare lo schermidore Michele Massa. L’iniziativa si è svolta ieri nella stanza del sindaco alla presenza degli assessori al Servizi sociali e all’Istruzione Carlotta Lanciotti e Marco Tombolini. Massa vive a Porto San Giorgio da quasi tre anni: "Ora, con la squadra, è in preparazione del Mondiale di settembre in Corea del Sud, a Ikan – ha detto –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - E’ partito in bici da Savona per premiare Michele Massa

