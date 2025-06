È normale che il mio bambino abbia la testa piatta?

Buongiorno, è naturale preoccuparsi per la forma della testa del proprio bambino. La testa piatta, conosciuta come plagiocefalia posturale, è piuttosto comune nei neonati e spesso si risolve con semplici accorgimenti. È importante consultare il pediatra per una valutazione accurata e ricevere consigli personalizzati. Ricordate, intervenire tempestivamente può fare la differenza nel benessere e nello sviluppo del vostro piccolo.

Buongiorno dottoressa, non so se sia normale, ma ho notato che la nuca del mio bambino di 6 mesi è un po' piatta. È una cosa normale? Posso fare qualcosa? Grazie se vorrà rispondermi.

In questa notizia si parla di: normale - bambino - piatta - abbia

