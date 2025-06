È morto cadendo dall’ottavo piano Calcio in lutto aveva 28 anni | la squadra sconvolta

La tragedia che ha scosso il mondo del calcio australiano si è consumata improvvisamente, lasciando attoniti tifosi, amici e colleghi. A soli 28 anni, il giovane calciatore ha perso la vita nel cuore di Adelaide, gettandosi dall’ottavo piano di un edificio. Il dolore per questa perdita improvvisa e drammatica si fa sentire forte tra chi lo conosceva e ammirava il suo talento, alimentando il dibattito sulla salute mentale degli atleti e sull’importanza di supporti adeguati.

La notizia ha lasciato attoniti tifosi, amici e colleghi: il calciatore è morto a soli 28 anni dopo essersi lanciato dall’ottavo piano di un edificio nel cuore di Adelaide, in Australia. Un volo che non ha lasciato scampo al giovane giocatore, la cui scomparsa ha scosso profondamente l’ambiente sportivo e non solo. La tragedia si è consumata nel pomeriggio del 17 giugno, e non sembrano esserci dubbi sulla natura del gesto: secondo quanto riferito dalla polizia locale, si tratterebbe di un suicidio. Nelle ore precedenti al dramma, nulla lasciava presagire un epilogo così drammatico. Mario Bacaj aveva informato i suoi compagni di squadra dell’Adelaide Eagles Soccer Club, squadra con cui militava da tempo, di non sentirsi in forma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it