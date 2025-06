È morto Betim Bilangu vittima dell' incidente sulla BreBeMi

Tragedia sulla BreBeMi: Betim Bilangu, operaio di 50 anni, ha perso la vita dopo un grave incidente con un camion poco fuori Melzo. Residente a Cologno al Serio e con origini albanesi, Betim era un uomo dedito al lavoro e alla famiglia. La comunità si stringe nel dolore, mentre si cercano ancora le cause di questa drammatica fatalità. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nel cuore di tutti coloro che lo conoscevano.

Non ce l'ha fatta¬†Betim Bilangu, l'operaio 50enne che nella giornata di marted√¨ 17 giugno era rimasto coinvolto¬†in un incidente con un camion sull'autostrada BreBeMi poco dopo l'entrata di Melzo verso Brescia. La vittima era residente a Cologno al Serio e aveva origini albanesi.¬† Il decesso in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it ¬© Milanotoday.it - √ą morto Betim Bilangu, vittima dell'incidente sulla BreBeMi

