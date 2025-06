È morta Anne Burrel la chef di Food Network è stata trovata priva di sensi nel suo appartamento

Una tragedia scuote il mondo della cucina e della televisione: la scomparsa improvvisa della stimata chef Anne Burrell, volto amato di Food Network, ha lasciato tutti sgomenti. A soli 55 anni, la sua passione e il suo talento ci mancheranno profondamente. La notizia della sua morte, trovata priva di sensi nel suo appartamento a New York, ha suscitato un’ondata di tristezza e cordoglio. Rimarrà per sempre nei cuori di fan e colleghi, un’eredità che continuerà a ispirare.

La notizia ha lasciato sconcertati sia il mondo della tv che quello dell’alta cucina. La chef Anne Burrell, volto noto di Food Network e storica conduttrice del programma “Worst Cooks in America”, è morta improvvisamente all’età di 55 anni a New York. Lascia il marito Stuart Claxton, dirigente pubblicitario di Univision, con cui si era sposata nel 2021 (tra le damigelle, l’amica e collega Rachael Ray); i figli Isabella, Amelia e Nicolas; il figliastro Javier; la madre Marlene e i fratelli Jane e Ben. In una recente intervista, Burrell aveva detto: “Credo davvero che il cibo senta come ti senti mentre lo cucini, e reagisca di conseguenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it