E' irregolare in Italia carabiniere fuori servizio lo riconosce in un locale | rimpatriato

Martedì sera a Bondeno, un carabiniere fuori servizio ha dimostrato grande senso civico e determinazione, riconoscendo un cittadino irregolare all’interno di un locale e facendo intervenire le autorità per rimpatriarlo. Questo gesto, più che un dovere, sottolinea l’importanza del ruolo dei cittadini e delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi. E così, anche in momenti di relax, la tutela della comunità continua a essere una priorità.

Fuori servizio, riconosce un cittadino irregolare e lo fa accompagnare alla frontiera. E' quanto accaduto martedì sera, a Bondeno, dove il comandante della Stazione dei carabinieri – come detto fuori servizio – ha notato un individuo di origini nordafricane all'interno di un locale.

