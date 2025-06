E' irregolare in Italia carabiniere fuori servizio lo riconosce in un locale | rimpatriato

Martedì sera a Bondeno, un carabiniere fuori servizio ha riconosciuto un cittadino irregolare all’interno di un locale e, con grande senso del dovere, ha fatto intervenire le autorità per il rimpatrio. Un gesto che dimostra come la vigilanza e l’impegno civico possano fare la differenza, anche al di fuori dell’orario di servizio, contribuendo alla sicurezza e al rispetto delle leggi nel nostro paese.

Fuori servizio, riconosce un cittadino irregolare e lo fa accompagnare alla frontiera. E’ quanto accaduto martedì sera, a Bondeno, dove il comandante della Stazione dei carabinieri – come detto fuori servizio – ha notato un individuo di origini nordafricane all’interno di un locale. Il soggetto. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - E' irregolare in Italia, carabiniere fuori servizio lo riconosce in un locale: rimpatriato

