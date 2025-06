Dzeko l’ex Inter è tornato in Italia | domani le visite mediche a Villa Stuart e poi direzione Firenze

Dzeko, l’ex Inter, torna in Italia e si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua brillante carriera. Dopo un entusiasmante ritorno, domani mattina si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart, prima di dirigersi verso Firenze. La sua esperienza e qualità promettono di infiammare ancora una volta il campionato italiano, lasciando tutti con l’attesa di vederlo in azione con i toscani.

Dzeko, l’ex Inter tornerà in Serie A destinazione Firenze: domani le visite mediche. Edin Dzeko, l’attaccante bosniaco ex Inter, ha recentemente annunciato il suo ritorno in Italia. “ Sono molto felice di essere tornato “, ha dichiarato il calciatore appena atterrato nel Bel Paese all’aeroporto di Fiumicino, dove si prepara a intraprendere un nuovo capitolo della sua carriera. Domani mattina, Dzeko si sottoporrà alle visite mediche di rito presso Villa Stuart a Roma, un passo fondamentale prima di ufficializzare il suo trasferimento. Il passaggio dell’ex punta nerazzurra alla Fiorentina è imminente e rappresenta la sua terza esperienza professionale nella Serie A, dopo i suoi rispettivi trascorsi con la Roma e l’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dzeko, l’ex Inter è tornato in Italia: domani le visite mediche a Villa Stuart e poi direzione Firenze

Dzeko, finita l’avventura in Turchia? Un club di Serie A può riportare in Italia l’ex attaccante dell’Inter - Edin Dzeko, dopo la sua esperienza in Turchia con il Fenerbahçe, potrebbe tornare in Serie A. La Fiorentina sta prendendo in considerazione il suo profilo, vista la scadenza del contratto al termine della stagione.

