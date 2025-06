Dybala ritorno alla Juventus? Tifosi ‘impazziscono’ sui social

Il ritorno di Dybala alla Juventus sta infiammando i social: i tifosi sono in fermento, sognando di rivedere il loro beniamino in campo con la maglia bianconera. La voce di un possibile ritorno si diffonde rapidamente, alimentando speranze e attese. La domanda ora è: sarà davvero la volta buona? La passione dei supporter non si ferma e l’attesa cresce, perché un nuovo capitolo potrebbe essere alle porte...

(Adnkronos) – Paulo Dybala torna alla Juventus? La clamorosa indiscrezione si è diffusa rapidamente: l’attaccante argentino della Roma avrebbe avuto un primo contatto con il club bianconero per un suo ritorno a Torino. La notizia, data dal giornalista Luca Momblano su Juventibus, ha acceso inevitabilmente i tifosi bianconeri, che si sono scatenati su X e hanno assaltato i profili social dell’argentino, chiedendogli a gran voce di tornare. Dybala, entrato nell’ultimo anno di contratto con la Roma, ha una clausola rescissoria, valida per il mese di luglio, da 12 milioni di euro. Una cifra che lo rende molto appetibile sul mercato per le big europee e non solo. 🔗 Leggi su Seriea24.it

