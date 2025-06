Duplicazione dello SPID le raccomandazioni di NoiPA per proteggersi dai furti dell’identità digitale

Negli ultimi mesi, aumentano i tentativi di frode attraverso la duplicazione dello SPID, mettendo a rischio la nostra identità digitale. NoiPA lancia un allarme importante: proteggere i propri dati è fondamentale per evitare furti e usi malevoli. Con una strategia di attenzione e precauzioni specifiche, possiamo difenderci efficacemente da queste minacce crescenti. Scopriamo insieme le raccomandazioni essenziali per tutelare la nostra identità digitale e navigare in sicurezza.

Duplicazione del profilo SPID, con il furto di identità digitale: negli ultimi mesi -segnala NoiPA- si sono verificati diversi tentativi di frode. Per questo NoiPA invita "a prestare la massima attenzione per evitare furti e usi malevoli dei propri dati personali". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: noipa - duplicazione - spid - furti

