Duemila 5x1000 contro il diabete

Sono state 1.774 le persone che nel 2024 hanno scelto di destinare il loro cinque per mille a Diabete Romagna, trasformando una firma in aiuto concreto per migliaia di adulti e bambini affetti da diabete. L’associazione ha raccolto 47.022 euro: questi fondi essenziali hanno supportato alcuni progetti che migliorano la qualità della vita dei pazienti, integrando l’offerta del Servizio sanitario. Il diabete è una sfida quotidiana che coinvolge la persona ma anche l’intera famiglia. Non esiste guarigione e se non gestito correttamente, può portare a gravi complicanze. Grazie al contributo del cinque per mille, Diabete Romagna offre gratuitamente servizi specialistici: tra cui l’attività dei dietisti per seguire una corretta alimentazione, degli psicologi per imparare a gestire le emozioni causate dalla malattia, dei podologi che aiutano a prevenire le complicanze agli arti inferiori e, infine, acquista strumentazioni per il controllo dei disturbi alla vista. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Duemila 5x1000 contro il diabete

