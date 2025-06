Due scuole italiane tra le finaliste dei prestigiosi World’s Best School Prizes 2025

Due eccellenze italiane si distinguono tra le finaliste dei prestigiosi World’s Best School Prizes 2025, riconoscimento che celebra le migliori pratiche educative a livello globale. Nato nel 2022 per condividere innovazioni e successi delle scuole, questo premio premia istituzioni che ispirano il cambiamento e l’eccellenza. La presenza di queste scuole italiane tra le migliori del mondo testimonia il valore del nostro sistema educativo. Un orgoglio che rafforza il ruolo dell’Italia nel panorama scolastico internazionale.

Due scuole italiane sono state oggi nominate tra le 10 finaliste dei World's Best School Prizes 2025. I cinque premi, istituiti da T4 Education nel 2022 all'indomani della pandemia di COVID, per condividere le migliori pratiche delle scuole.

