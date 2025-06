Due ragazzini scomparsi tra le acque nel Piave allarme in provincia di Treviso | le ricerche anche con l’elicottero

Un grave allarme scuote la provincia di Treviso, dove due giovani sono scomparsi nel fiume Piave. Le ricerche intense, supportate da vigili del fuoco e un elicottero, sono in corso per rintracciarli. La comunitĂ trevigiana resta in trepidante attesa, sperando in un esito positivo. Restate con noi per aggiornamenti mentre si intensificano gli sforzi di salvataggio.

Due ragazzini sono scomparsi nel Piave nei pressi di Fagarè, in provincia di Treviso. A dare l’allarme chiamando i carabinieri è stata un’amica che era con loro e che non li ha visti riemergere dopo il tuffo. Sul posto stanno giĂ operando diverse squadre dei vigili del fuoco, supportate anche da un elicottero. In aggiornamento Foto di copertina: Archivio – Ansa Soccorso Alpino L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

