Due nuovi palazzi con case a prezzi bassi dove oggi ci sono vecchi capannoni | così cambia un pezzo di Monza

Un progetto innovativo trasforma un'area industriale dismessa di Monza: due eleganti palazzine di cinque piani nasceranno al posto di vecchi capannoni, offrendo abitazioni a prezzi accessibili. Un quartiere che unisce modernità e sostenibilità , con aree verdi, spazi pubblici, percorsi pedonali, giochi per bambini e una nuova casetta dell'acqua. Un’occasione unica per vivere in una zona rigenerata, dove il futuro si costruisce passo dopo passo.

