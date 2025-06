due minori protagonisti di una rapina a mano armata a barletta le indagini e la cattura

Due ragazzi di soli 16 anni, protagonisti di una rapina a mano armata a Barletta, sono stati catturati grazie a un'operazione coordinata dalla Procura per i Minori di Bari. Un episodio che mette in luce l'importanza della vigilanza e dell'intervento tempestivo delle forze dell'ordine, garantendo che giustizia sia fatta e la sicurezza dei cittadini tutelata. La vicenda si chiude con la loro cattura, restituendo serenità alla comunità locale.

