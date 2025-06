Due milioni di toscani hanno fatto la spesa nei mercati contadini nell’ultimo anno

strumento autentico e sostenibile, capace di connettere produttori e consumatori in un circolo virtuoso di qualità e fiducia. Questa tendenza non solo valorizza le eccellenze locali, ma rappresenta anche un passo importante verso un’economia più verde e etica. I mercati contadini sono ormai diventati un punto fermo nel panorama gastronomico toscano, segnando una rivoluzione nei nostri modi di fare la spesa.

Due milioni di toscani hanno fatto la spesa nei mercati contadini nell'ultimo anno a conferma di come l'acquisto diretto dagli agricoltori sia entrato stabilmente nelle abitudini dei cittadini, divenendo un fenomeno economico oltre che di costume che ha rivoluzionato i consumi.

