Due macchie di sangue sul telefono a casa Poggi Cambia la dinamica dell' aggressione a Chiara?

Nel mondo del crimine e della giustizia, un dettaglio inaspettato può cambiare le carte in tavola. Due macchie di sangue sul telefono di Chiara Poggi a casa di Garlasco sembrano alterare la dinamica dell'aggressione, riportando l'attenzione sulla complessità di un caso che ha diviso l'opinione pubblica. Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, commenta questa scoperta nel tentativo di fare luce su verità nascoste.

Antonio De Rensis, avvocato di Alberto Stasi, condannato a 16 per l'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, è stato ospite di È sempre Cartabianca. Nella puntata del 17 giugno del programma condotto da Bianca Berlinguer, il legale parla a poche ore di distanza dall'avvio dell'incidente probatorio sulla nuova indagine per il delitto: “Oggi è emerso un dato che ritengo, per tutte le persone intellettualmente oneste, quindi tutti i suoi ospiti e tutti coloro che si occupano di questo caso, che potrebbe riscrivere la dinamica dell'aggressione”. “Qual è il dato che è emerso oggi che potrebbe riscrivere la dinamica?”, chiede Berlinguer a De Rensis, che risponde così: “Quelle due macchie di sangue da schizzo, e non da gocciolamento. 🔗 Leggi su Iltempo.it