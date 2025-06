Due concerti gratuiti di musica classica in occasione di San Giovanni al conservatorio Verdi e al cimitero Monumentale

Celebrando la magia di San Giovanni, quest’anno Afc, la società partecipata del Comune di Torino, arricchisce la tradizione con due straordinari concerti gratuiti di musica classica. Un’opportunità unica per vivere momenti di cultura e emozione nel cuore della città: il 19 giugno al Conservatorio Verdi e il 20 presso il Cimitero Monumentale. Due occasioni imperdibili per celebrare la festa in modo speciale e coinvolgente.

Anche quest'anno Afc, società partecipata con socio unico il Comune di Torino, che gestisce i sei cimiteri della città, offre alla cittadinanza due concerti a ingresso libero per la festa di San Giovanni: giovedì 19 giugno alle 20,30 al Conservatorio Verdi di via Mazzini e venerdì 20 alle 17.30.

