ds9 attrice parla del suo piano per interpretare il capitano janeway di voyager

ambizioni che animano i fan e gli attori di Star Trek. Nana Visitor, con il suo entusiasmo, ci ricorda come il desiderio di reinterpretare personaggi amati possa alimentare la magia di questo universo in continua espansione, aprendo nuove possibilità e ispirando future interpretazioni.

Nel panorama della serie Star Trek, alcune personalità hanno manifestato ambizioni e desideri particolari riguardo ai ruoli iconici del franchise. Tra queste, Nana Visitor, nota per aver interpretato Major Kira Nerys in Star Trek: Deep Space Nine, ha rivelato di aver sognato di vestire anche i panni di Capitano Kathryn Janeway in Star Trek: Voyager. Questa volontà, sebbene mai concretizzata, offre uno spunto interessante sulla passione e le aspirazioni degli attori coinvolti nel franchise. perché nana visitor desiderava interpretare entrambi i ruoli. una sfida audace, anche se poco realizzabile. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it