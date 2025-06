DS DSi SugarDS 1.1 | L’Emulatore Amstrad CPC per Nintendo DS DSi

Se sei un appassionato di retro-gaming e possiedi una Nintendo DS o DSi, SugarDS è l’emulatore perfetto per rivivere i classici giochi dell’Amstrad CPC direttamente sul tuo portatile! Con l’ultima versione 1.1, rilasciata il 18 giugno 2025, l’autore wavemotion-dave ha introdotto numerosi miglioramenti e correzioni per un’esperienza di gioco più fluida e fedele all’hardware originale. Caratteristiche Principali. Emulazione completa di Amstrad CPC 464 (64K) e CPC 6128 (128K), con supporto per 512K di RAM estesa. Supporto per file .SNA (snapshot) e .DSK (dischi) fino a 1024K (singolo e doppia facciata). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - [DS/DSi] SugarDS 1.1: L’Emulatore Amstrad CPC per Nintendo DS/DSi

In questa notizia si parla di: emulatore - nintendo - sugards - amstrad

