Droni e satelliti contro la xylella | via alla dimostrazione del progetto Fixyll

droni e satelliti per monitorare e combattere la diffusione del batterio killer degli ulivi. Innovazione e tradizione si incontrano in questa dimostrazione che promette di rivoluzionare la lotta biologica, offrendo strumenti più efficaci e sostenibili. L'evento rappresenta un passo importante verso la tutela del patrimonio olivicolo e la salvaguardia del paesaggio mediterraneo. Non perdere questa occasione di scoprire come la tecnologia può preservare le nostre radici.

FASANO - Il batterio killer degli ulivi sotto la lente delle tecnologie aerospaziali. Giovedì 19 giugno, alle 10:30, presso masseria Mozzone a Montalbano di Fasano, verrà presentato il progetto di ricerca “Fixyll Fight XYLeLla fastidiosa”, un'iniziativa all'avanguardia che utilizza tecnologie di. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - Droni e satelliti contro la xylella: via alla dimostrazione del progetto “Fixyll”

In questa notizia si parla di: xylella - progetto - fixyll - droni

Via al “Progetto MagghiOli”: nuovi olivi resistenti alla Xylella per il rilancio agricolo - Il "Progetto MagghiOli" di San Vito dei Normanni mira a rafforzare l’agricoltura locale attraverso la piantumazione gratuita di nuovi olivi resistenti alla Xylella, contribuendo al rilancio del paesaggio agrario e della cultura mediterranea.

Droni e satelliti contro la xylella: via alla dimostrazione del progetto “Fixyll”; Droni e satelliti per salvare gli ulivi della Puglia dalla xylella; FIXYLL, progetto supertecnologico per contrastare la Xylella.

Il fiuto dei cani per combattere la Xylella: ecco cosa prevede il programma - Continuano le attività di “We search the Xylella with dogs” (Cerchiamo la Xylella con i cani), un progetto innovativo che vede collaborare il terzo settore e la pubblica Amministrazione per ... Segnala quotidianodipuglia.it

Xylella, accordo Dta - Unaprol per monitoraggio precoce con droni e sensori - Il sistema di monitoraggio e individuazione della xylella in forma precoce sviluppato nel progetto vuole essere un’opportunità per la gestione complessiva di una patologia al momento non ... affaritaliani.it scrive