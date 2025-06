Droni al decollo | Interporto Padova diventa la prima torre di controllo automatizzata d' Italia

Droni al decollo all’Interporto di Padova: la prima torre di controllo automatizzata in Italia sta rivoluzionando il settore. Con questa innovazione, la sorveglianza industriale si apre a una nuova era di efficienza e sicurezza. L’interporto ha portato a termine con successo la prima missione autonoma di videosorveglianza, in collaborazione con la Remotely Piloted Aircraft Systems Academy Cardtech, dopo aver ottenuto le autorizzazioni necessarie. Un passo avanti che promette un futuro più intelligente e sicuro per l’Italia.

