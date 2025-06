droga a sirmione due pusher arrestati e indagine per capire da dove arriva la droga sul garda

A Sirmione, la tranquilla perla del Garda, si è scatenata una vera e propria operazione antidroga, culminata con l’arresto di due cittadini albanesi. I carabinieri, da tempo sulle loro tracce, hanno scoperto un network di spaccio che ora solleva interrogativi sulla provenienza della droga. Questa operazione rappresenta un passo importante nella lotta contro il traffico illecito sul lago, ma apre anche nuove piste investigative...

Sirmione, 18 giugno 2025 – Due cittadini albanesi sono stati arrestati per droga dai carabinieri della Compagnia di Desenzano del Garda e da quelli della stazione di Sirmione. È accaduto nella “Perla del Garda”, dove i due pusher vivevano. L’accusa per entrambi è quella di detenzione ai fini di spaccio. Il blitz. I carabinieri monitoravano l’attività della coppia da tempo. Nei giorni scorsi hanno deciso di entrare nell’abitazione che occupavano. Nel corso della perquisizione domiciliare sono stati sequestrati circa 100 grammi di cocaina e14 dosi di hashish, per un totale di 45 grammi. Oltre alla droga nell’appartamento sono stati trovati due bilancini di precisione, tre coltelli serramanico con tracce di stupefacenti e 750 euro in contanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it