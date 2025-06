Dramma in spiaggia | ragazzina di 12 anni trovata priva di sensi tra le onde Soccorsa con l’eliambulanza è in pericolo di vita E’ successo a Porto Badino

Un pomeriggio di tensione e speranza a Porto Badino, dove una ragazzina di 12 anni di Ceccano è stata trovata priva di sensi tra le onde, rischiando la vita. L’intervento rapido di due pescatori e dei soccorritori ha evitato il peggio, ma il suo stato resta critico. Un episodio che scuote la comunità e ricorda l’importanza della vigilanza in spiaggia. Per aggiornamenti e storie come questa, abbonati a DayItalianews.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un dramma si è consumato questo pomeriggio a Porto Badino, quando una giovane di 12 anni di Ceccano è stata trovata priva di sensi tra le onde, nei pressi della foce del fiume Sisto. L’allarme è stato dato prontamente da due giovani pescatori che, notando la ragazza galleggiare, non hanno esitato a tuffarsi per salvarla. Il tempestivo intervento dei bagnanti e dei soccorritori. Immediatamente dopo il soccorso da parte dei pescatori, si sono uniti anche alcuni bagnanti, un bagnino e un operatore del 118 che si trovava fuori servizio. L’intervento tempestivo ha permesso di estrarre la ragazza dall’acqua e avviare le manovre di rianimazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Dramma in spiaggia: ragazzina di 12 anni trovata priva di sensi tra le onde. Soccorsa con l’eliambulanza, è in pericolo di vita. E’ successo a Porto Badino

In questa notizia si parla di: dramma - anni - trovata - priva

Dramma nel cinema, addio al grande attore: aveva solo 45 anni, trovato morto così - La scomparsa prematura di un grande attore a soli 45 anni segna un drammatico addio al cinema. Trovato morto in circostanze tragiche, il suo talento aveva affascinato il pubblico e ispirato colleghi.

Cepagatti sotto shock per la morte di una donna di 48 anni: indagini in corso Un dramma ha colpito la comunità di Cepagatti nel pomeriggio di martedì, quando una donna di 48 anni, L.C., è stata trovata priva di vita all'interno della rimessa agricola nei pressi d Vai su Facebook

Dramma in mare a Porto Badino: 12enne trovata priva di sensi tra le onde; La madre muore, la figlia la veglia per ore senza capire: il dramma silenzioso di una bimba di 6 anni; Dramma a Badalasco, donna di 73 anni trovata morta in un fosso.

Dramma della solitudine, 80enne trovata morta in casa ad Avellino - Una donna di 80 anni è stata trovata priva di vita all'interno della sua abitazione in via Pionati ad Avellino. Lo riporta ilmattino.it

Trovata morta in bagno in un lago di sangue: dramma in un appartamento, sul posto la Scientifica di Ancona - Una donna di 62 anni è stata trovata priva di vita in bagno, in un lago di sangue. Come scrive corriereadriatico.it