Dov'era Max Verstappen mentre gli altri piloti erano alla prima del film F1 | un video lo inchioda

Mentre i riflettori e le star brillavano a Times Square per la premiere di "F1", Max Verstappen optava per un’altra strada, letteralmente. Il video che sta facendo il giro del web svela con sorprendenti immagini dove si trovava davvero il campione olandese: lontano dal glamour, concentrato sulla sua passione. Un gesto che lascia immaginare quanto la sua priorità sia sempre il cuore della corsa. Continua a leggere per scoprire i dettagli esclusivi.

Mentre il paddock della Formula 1 sfila con Brad Pitt a Times Square per la premiere del film "F1", Max Verstappen sceglie la pista e diserta per l'ennesima volta un evento mondano. Un video virale rivela dove si trovava davvero. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Franz Herm… ehm Max Verstappen è all'opera al simulatore a casa sua. Fin qui tutto bene, ma dov'è la notizia? Il resto della griglia, già presente nel Principato (residenza principale e fiscale di tanti piloti della griglia), è alla première esclusiva del film F1. Non

Brad Pitt ha presentato a New York F1: The Movie, tra glamour, piloti e una colonna sonora stellare. Assente Verstappen, che ha scelto la famiglia

