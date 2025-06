Dove vedere in tv Sinner-Bublik ATP Halle 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di tennis e vuoi seguire in diretta l’epico scontro tra Jannik Sinner e Alexander Bublik agli ottavi di Halle 2025, scopri dove e quando vederlo in TV, streaming e orari. Un match che promette emozioni forti, con il nostro campione pronto a dare il massimo per conquistare il torneo sull’erba. Preparati a vivere un appuntamento imperdibile nel mondo del tennis internazionale!

Jannik Sinner affronterà Alexander Bublik agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Halle: dopo aver regolato il padrone di casa Yannick Hanfmann, il numero 1 del mondo è atteso da una sfida davvero durissima contro il rognoso kazako. Si preannuncia un incontro particolarmente equilibrato, avvincente e insidioso: chi dovesse uscire vittorioso da questa contesa aumenterebbe sensibilmente le proprie quotazioni per il successo finale sull’erba tedesca. Il detentore del trofeo partirà con i favori del pronostico e conduce per 4-1 nei precedenti: l’ultimo successo risale ai quarti di finale del Roland Garros (6-1, 7-5, 6-0), mentre il kazako ha vinto soltanto due anni fa ad Halle dopo il ritiro dell’azzurro sul 5-7, 0-2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Sinner-Bublik, ATP Halle 2025: orario, programma, streaming

In questa notizia si parla di: sinner - bublik - halle - vedere

Super Sinner supera Rublev in 3 set e trova Bublik ai quarti. Avanti anche Errani-Paolini - Sinner continua a sorprendere: dopo aver superato Rublev in tre set, il giovane talento italiano è pronto a sfidare Bublik ai quarti.

Sinner-Bublik all'ATP Halle, dove vedere in tv e streaming #SkySport #SkyTennis Vai su X

Jannik si prepara ad affrontare Alexander Bublik nel secondo turno di Halle ? Il pensiero va subito ai quarti del 2023 quando, complice anche l'infortunio di Sinner, a passare fu il kazako che successivamente vinse anche il torneo Vai su Facebook

Sinner-Bublik all'Atp Halle, dove vedere in tv e streaming; Sinner-Bublik: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il tennis in tempo reale; Quando gioca Sinner contro Bublik ad Halle: data e orario dell’incontro.

Sinner-Bublik all'Atp Halle, dove vedere in tv e streaming - Il match tra Jannik Sinner e Alexander Bublik, valido per il 2° turno dell'Atp 500 Halle, è in programma giovedì, con orario da definire, sulla OWL Arena di Halle (Germania). sport.sky.it scrive

Sinner-Bublik: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming il tennis in tempo reale - Il numero 1 del mondo cerca un posto nei quarti di finale di Halle sfidando il kazako battuto recentemente al Roland Garros ... Lo riporta tuttosport.com