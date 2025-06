Dove vedere in tv Paolini-Jabeur oggi WTA Berlino 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di tennis e vuoi scoprire come seguire in TV e streaming l’atteso match tra Jasmine Paolini e Ons Jabeur al WTA Berlino 2025, sei nel posto giusto. Dopo aver brillato nel doppio con Sara Errani, la nostra campionessa si prepara alla sfida d’esordio nel singolare, un appuntamento imperdibile per gli appassionati. Ecco tutto ciò che devi sapere su orari, programma e come non perderti questa emozionante partita!

Dopo aver superato in scioltezza il primo turno nel torneo di doppio in coppia con Sara Errani, Jasmine Paolini si prepara ad affrontare il suo match d’esordio anche in singolare contro Ons Jabeur al WTA 500 di Berlino 2025. La tennista italiana, ammessa direttamente agli ottavi grazie ad un bye da n.4 del seeding, sarà subito chiamata ad un test impegnativo nel suo percorso di avvicinamento verso Wimbledon. LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-JABEUR (2° MATCH DALLE 11.30) La finalista di un anno fa ai Championships affronta infatti la “seconda classificata” delle due edizioni precedenti (2022 e 2023), per un match che dovrebbe regalare tanti spunti interessanti tra due ottime interpreti del gioco sull’erba. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Paolini-Jabeur oggi, WTA Berlino 2025: orario, programma, streaming

