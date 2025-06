Dove vedere in tv Marcell Jacobs al Roma Sprint Festival 2025 | orario programma avversari streaming

Se sei curioso di seguire da vicino le imprese di Marcell Jacobs al Roma Sprint Festival 2025, non perdere l'occasione di scoprire orari, programma e modalità di streaming. Il Campione Olimpico tornerà in scena venerdì 20 giugno allo Stadio dei Marmi, pronto a riscattare il debutto stagionale e regalare emozioni indimenticabili. Ecco tutto ciò che devi sapere per vivere questa grande giornata di atletica live e in TV.

Marcell Jacobs sarà la punta di diamante del cast atteso venerdì 20 giugno allo stadio dei Marmi per il Roma Sprint Festival 2025, meeting organizzato da Vision Sport che accoglierà alcuni tra i migliori velocisti del panorama italiano. Il Campione Olimpico di Tokyo 2021 andrà a caccia di buone sensazioni dopo il negativo debutto stagionale all’aperto di Turku, in cui non è andato oltre un 10.30 in batteria per poi rialzarsi negli ultimi 20 metri della finale. Jacobs dovrebbe affrontare un doppio turno abbastanza ravvicinato anche a Roma, affrontando nella prima gara Fausto Desalu, Samuele Ceccarelli, Filippo Randazzo e due giovani italo-cubani. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Marcell Jacobs al Roma Sprint Festival 2025: orario, programma, avversari, streaming

