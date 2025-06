Dove vedere in tv Italia-Slovenia Europei basket femminile 2025 | orario programma streaming

Se sei appassionato di basket femminile e vuoi seguire in diretta Italia-Slovenia agli Europei 2025, non perdere le informazioni su orari, programmi e streaming. Questo match al PalaDozza di Bologna promette emozioni e rivincite, con un passato ricco di storie tra le nazionali. Scopri come e dove vedere la partita, per vivere ogni istante di questa sfida cruciale nel modo piĂą coinvolgente possibile.

Italia contro Slovenia: sarĂ questo il secondo confronto che le azzurre di Andrea Capobianco dovranno sostenere al PalaDozza di Bologna negli Europei femminili che hanno questo primo girone tra le mura del palasport cestisticamente piĂą famoso d'Italia, quello in Piazza Azzarita. Si tratta di un confronto in cui, per buona misura, c'è da ricordare qualche trascorso italiano tra giocatrici e staff. Eva Lisec ha passato cinque anni a Schio, dove invece approderĂ Jessica Shepard dalla prossima stagione. E dov'è cresciuta anche Ajsa Sivka, sostanzialmente cullata dal Famila. Ha preso invece varie strade Tina Cvijanovic, cinque squadre diverse tra A1 e A2 (Udine, San Giovanni Valdarno, Empoli, Faenza e San Martino di Lupari) in altrettante stagioni).

italia - slovenia - europei

