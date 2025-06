Dove vedere in tv Italia-Serbia Europei basket femminile 2025 | orario programma streaming

Preparati a vivere l’emozione degli Europei di basket femminile 2025! Questa sera alle 21:00, il PalaDozza di Bologna ospita l’atteso match tra Italia e Serbia, trasmesso in diretta streaming e in TV. Non perdere neanche un attimo di questa sfida che segna l’inizio di un torneo ricco di passione e talento. Scopri dove seguire l’evento e sostieni le nostre azzurre nel loro cammino verso la gloria!

Inizia il cammino dell’I talbasket femminile agli Europei 2025! Oggi mercoledì 18 giugno, alle ore 21:00, il PalaDozza di Bologna ospita per la prima giornata del girone B il match tra le ragazze azzurre e la Serbia in un esordio da brividi per le nostre portacolori al via in questa rassegna continentale. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SERBIA DI BASKET FEMMINILE DALLE 21.00 Il CT Andrea Capobianco deve rinunciare ad una pedina importante come Matilde Villa infortunatosi in uno dei test che precedevano l’Europeo, con il coach tricolore che ha definito giusto ieri il roster definitivo che affronterà questa kermesse. 🔗 Leggi su Oasport.it